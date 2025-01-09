Пеньков Дмитрий Тимофеевич Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Пеньков Дмитрий Тимофеевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1822, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Пеньков Тимофей МоисеевичОколо 1768 г.р.
Мать
Пенькова АгафияОколо 1781 г.р.
Супруги
Пенькова Степанида АнтоновнаОколо 1822 г.р.
Дети
Пенькова (Пенькова) Анна ДмитриевнаОколо 1844 г.р.
Пенькова (Пенькова) Анастасия Дмитриевна?.12.1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Пеньков Тимофей Моисеевич

Мать: Пенькова Агафия

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
14.01.1840 ст.

Жена: Пенькова Степанида Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Пенькова (Пенькова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
?.12.1846

Дочь: Пенькова (Пенькова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Пенькова) Афимья Дмитриевна

Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
27.09.1851 ст.

Дочь: Пенькова (Пенькова) Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Пеньков Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
18.06.1855 ст.

Сын: Пеньков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
22.10.1857 ст.

Сын: Пеньков Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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