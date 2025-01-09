Пеньков Дмитрий Тимофеевич
мужской, родился Около 1822, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецПеньков Тимофей МоисеевичОколо 1768 г.р.
МатьПенькова АгафияОколо 1781 г.р.
Супруги
Пенькова Степанида АнтоновнаОколо 1822 г.р.
Дети
Пенькова (Пенькова) Анна ДмитриевнаОколо 1844 г.р.
Пенькова (Пенькова) Анастасия Дмитриевна?.12.1846 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Пеньков Тимофей Моисеевич
Мать: Пенькова Агафия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1840 ст.
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Пенькова (Пенькова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
?.12.1846
Дочь: Пенькова (Пенькова) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Пенькова) Афимья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
27.09.1851 ст.
Дочь: Пенькова (Пенькова) Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Пеньков Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
18.06.1855 ст.
Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
22.10.1857 ст.
Мать ребёнка: Пенькова Степанида Антоновна
Смерть
После 1858