Федорова Оксана Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1983
Отец: Туз Владимир Павлович
Мать: Туз Лидия Степановна
Рождение ребёнка
25.01.2001
Дочь: Федорова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович
Рождение ребёнка
30.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович
Рождение ребёнка
09.01.2012
Дочь: Федорова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович
Рождение ребёнка
12.01.2020
Дочь: Федорова Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович