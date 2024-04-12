Федорова Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова Оксана Владимировна

Федорова Оксана Владимировна

Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1983

Отец: Туз Владимир Павлович

Мать: Туз Лидия Степановна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.01.2001

Дочь: Федорова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович

Рождение ребёнка
30.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.01.2012

Дочь: Федорова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович

Рождение ребёнка
12.01.2020

Дочь: Федорова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Федоров Андрей Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close