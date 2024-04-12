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Федоров Андрей Александрович

Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1982

Отец: Федоров Александр Генадьевич

Мать: Федорова Любовь Николаевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
пограничник
Рождение ребёнка
25.01.2001

Дочь: Федорова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
30.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.01.2012

Дочь: Федорова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
12.01.2020

Дочь: Федорова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна

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