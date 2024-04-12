Федоров Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения11.05.1982
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1982
пограничник
Рождение ребёнка
25.01.2001
Дочь: Федорова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
30.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.2012
Дочь: Федорова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
12.01.2020
Дочь: Федорова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорова Оксана Владимировна