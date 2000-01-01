Курочкина (Никулина) Клеопатра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Никулина) Клеопатра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Луппова Надежда Никандровна

Отец ребёнка: Курочкин Никандр Ильич

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Олимпиада Никандровна

Отец ребёнка: Курочкин Никандр Ильич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Курочкин Пётр Никандрович

Отец ребёнка: Курочкин Никандр Ильич

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Людмила Никандровна

Отец ребёнка: Курочкин Никандр Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1839
Похороны
1843
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