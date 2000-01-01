Курочкина (Никулина) Клеопатра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Луппова Надежда Никандровна
Отец ребёнка: Курочкин Никандр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Олимпиада Никандровна
Отец ребёнка: Курочкин Никандр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Курочкин Пётр Никандрович
Отец ребёнка: Курочкин Никандр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Людмила Никандровна
Отец ребёнка: Курочкин Никандр Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1839
Похороны
1843