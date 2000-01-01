Курочкин Никандр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Луппова Надежда Никандровна
Мать ребёнка: Курочкина Клеопатра Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Олимпиада Никандровна
Мать ребёнка: Курочкина Клеопатра Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Курочкин Пётр Никандрович
Мать ребёнка: Курочкина Клеопатра Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Людмила Никандровна
Мать ребёнка: Курочкина Клеопатра Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Водзимонье (1832 г.)