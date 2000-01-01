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Курочкин Никандр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Курочкин Илья Захарович

Мать: Курочкина Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Луппова Надежда Никандровна

Мать ребёнка: Курочкина Клеопатра Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Олимпиада Никандровна

Мать ребёнка: Курочкина Клеопатра Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Курочкин Пётр Никандрович

Мать ребёнка: Курочкина Клеопатра Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Людмила Никандровна

Мать ребёнка: Курочкина Клеопатра Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Водзимонье (1832 г.)
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