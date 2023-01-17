Авдеев Филимон Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти08.03.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Авдеев Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1899 ст.
Жена: Авдеева Ульяна Адрианова
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1914
52 Сибирский стрелковый полк
Смерть
08.03.1916 ст.