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Авдеев Филимон Миронов

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Место рождения

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

08.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Авдеев Мирон

Мать: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.02.1899 ст.

Жена: Авдеева Ульяна Адрианова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1914
52 Сибирский стрелковый полк
Смерть
08.03.1916 ст.
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