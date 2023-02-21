Авдеев Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Мирон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Авдеев Петр Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Авдеев Павел Миронович

Мать ребёнка: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Авдеев Афанасий Миронов

Мать ребёнка: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Авдеев Филимон Миронов

Мать ребёнка: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Семенова Анна Миронова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Мякинина Василиса Миронова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Авдеев Федор Миронович

Мать ребёнка: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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