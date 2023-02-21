Авдеев Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Семенова Анна Миронова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Мякинина Василиса Миронова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно