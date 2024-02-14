(Шарафетдинова) Махруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарафетдинова) Махруся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Насыйбулла

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Валиуллина) Рахима

Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла

Рождение ребёнка
1903

Сын: Валиуллин Ахмадулла

Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Валиуллина) Бибисара

Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Валиуллина) Гаиша

Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла

Рождение ребёнка
1910

Сын: Валиуллин Сабирулла

Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла

Смерть
Неизвестно

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