(Шарафетдинова) Махруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиуллин Насыйбулла
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Валиуллина) Рахима
Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла
Рождение ребёнка
1903
Сын: Валиуллин Ахмадулла
Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Валиуллина) Бибисара
Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Валиуллина) Гаиша
Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла
Рождение ребёнка
1910
Сын: Валиуллин Сабирулла
Отец ребёнка: Валиуллин Насыйбулла