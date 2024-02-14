Валиуллин Насыйбулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Насыйбулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шарафетдинова) Махруся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хасанова) Халима

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Валиуллина) Рахима

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Махруся

Рождение ребёнка
1903

Сын: Валиуллин Ахмадулла

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Махруся

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Валиуллина) Бибисара

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Махруся

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Валиуллина) Гаиша

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Махруся

Рождение ребёнка
1910

Сын: Валиуллин Сабирулла

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Махруся

Смерть
Неизвестно

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