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Сокорина (Макарова) Екатерина Владимировна
Сокорина (Макарова) Екатерина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Пол
Женский
Отец
Макаров Владимир Егорович
1831 г.р.
Мать
Макарова (Ушакова) Надежда Афанасьевна
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Макаров Владимир Егорович
Мать:
Макарова Надежда Афанасьевна
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