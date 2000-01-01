Сокорина (Макарова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокорина (Макарова) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Макаров Владимир Егорович

Мать: Макарова Надежда Афанасьевна

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