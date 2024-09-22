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Емельянов Алексей Никифоров

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

17.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886 ст.

Отец: Емельянов Никифор Алексеев

Мать: Емельянова (Попова) Пелагея Антипова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
30.04.1910 ст.

Жена: Емельянова (Чуносова) Анастасия Васильева

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.04.1911 ст.

Дочь: Емельянова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Емельянова (Чуносова) Анастасия Васильева

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.

Дочь: Емельянова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Емельянова (Чуносова) Анастасия Васильева

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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