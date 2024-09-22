Емельянов Алексей Никифоров
Место рождения
Дата рождения17.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886 ст.
Бракосочетание
30.04.1910 ст.
Рождение ребёнка
13.04.1911 ст.
Дочь: Емельянова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Емельянова (Чуносова) Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.
Дочь: Емельянова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Емельянова (Чуносова) Анастасия Васильева
Смерть
Неизвестно