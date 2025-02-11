Зубарева Феодосия Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Зубарев Иван ЕгоровичНеизвестно г.р.
Дети
Зубарев Михаил Иванович11.07.1870 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1870
Отец ребёнка: Зубарев Иван Егорович
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область