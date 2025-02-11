Зубарева Феодосия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зубарева Феодосия Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Зубарев Иван ЕгоровичНеизвестно г.р.
Дети
Зубарев Михаил Иванович11.07.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Иван Егорович

Рождение ребёнка
11.07.1870

Сын: Зубарев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Егорович

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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