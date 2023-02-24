Зубарев Иван Егорович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубарев Егор
Мать: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1870
Мать ребёнка: Зубарева Феодосия Ивановна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Челышкина Анисья Зубарева
Мать ребёнка: Зубарева Феодосия Ивановна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1893
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния