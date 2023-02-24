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Зубарев Иван Егорович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубарев Егор

Мать: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1870

Сын: Зубарев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зубарева Феодосия Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Челышкина Анисья Зубарева

Мать ребёнка: Зубарева Феодосия Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Феодосия Ивановна

Смерть
До 1893
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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