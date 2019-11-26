Белецкий Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Белецкий ?
Мать: Белецкая ?
Рождение ребёнка
20.07.1936
Дочь: Баженова Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Белецкая Мария
Кокчетавская область, Щучинский район, село Лесной хутор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касаткина Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Белецкая Мария