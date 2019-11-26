Белецкий Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белецкий Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Белецкий ?

Мать: Белецкая ?

Рождение ребёнка
20.07.1936

Дочь: Баженова Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Белецкая Мария

Кокчетавская область, Щучинский район, село Лесной хутор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белецкая Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касаткина Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Белецкая Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белецкая Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белецкая Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белецкая Мария

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