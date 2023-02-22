Белецкая (Балиёва) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белецкая (Балиёва) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белецкий Фёдор

Кокчетавская область, Щучинский район, село Лесной хутор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белецкий Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белецкий Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белецкий Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белецкий Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касаткина Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Белецкий Фёдор

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