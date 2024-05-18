Сафронова Прасковья Ивановна
Место рождениядеревня Виски Печорского района
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Александр Семенович
Отец ребёнка: Сафронов Семен Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Сафронов Семен Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валькова (Сафронова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Сафронов Семен Терентьевич
Рождение ребёнка
27.11.1925
Сын: Сафронов Кузьма Семенович
Отец ребёнка: Сафронов Семен Терентьевич
Осуждение
27.05.1950
как член семьи осужденного приговор: ссылка в красноярский край осудивший орган: по постановлению ОС при МГБ СССР
Реабилитация осужденного
31.03.1992
Смерть
Неизвестно