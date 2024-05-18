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Сафронова Прасковья Ивановна

Место рождения

деревня Виски Печорского района

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Александр Семенович

Отец ребёнка: Сафронов Семен Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Сафронов Семен Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Семен Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькова (Сафронова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Сафронов Семен Терентьевич

Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Сафронов Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Сафронов Семен Терентьевич

Осуждение
27.05.1950
как член семьи осужденного приговор: ссылка в красноярский край осудивший орган: по постановлению ОС при МГБ СССР
Реабилитация осужденного
31.03.1992
Смерть
Неизвестно

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