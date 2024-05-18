Сафронов Семен Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронов Семен Терентьевич

Сафронов Семен Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софронов Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Александр Семенович

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькова (Сафронова) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Сафронов Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.