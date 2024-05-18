Сафронов Семен Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Софронов Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Александр Семенович
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валькова (Сафронова) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1925
Сын: Сафронов Кузьма Семенович
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно