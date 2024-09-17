Выборнов Сергей
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 12.06.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 2000
Сын: Выборнов Сергей
Мать ребёнка: Выборнова (Текутьева) Евгения
Рождение ребёнка
Около 2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Выборнова (Текутьева) Евгения