Выборнов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выборнов Сергей

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 12.06.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Около 2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выборнова (Текутьева) Евгения

Рождение ребёнка
Около 2000

Сын: Выборнов Сергей

Мать ребёнка: Выборнова (Текутьева) Евгения

Рождение ребёнка
Около 2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Выборнова (Текутьева) Евгения

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