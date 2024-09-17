Выборнова (Текутьева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выборнова (Текутьева) Евгения

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.04.1981

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

Около 1968 г.р.

Дети

Около 2000 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1981

Отец: Текутьев Юрий

Мать: Афонская (Афонская) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выборнов Сергей

Рождение ребёнка
Около 2000

Сын: Выборнов Сергей

Отец ребёнка: Выборнов Сергей

Рождение ребёнка
Около 2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Выборнов Сергей

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