Выборнова (Текутьева) Евгения
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1981
Отец: Текутьев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Выборнов Сергей
Рождение ребёнка
Около 2000
Сын: Выборнов Сергей
Отец ребёнка: Выборнов Сергей
Рождение ребёнка
Около 2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Выборнов Сергей