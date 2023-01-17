Руднев Анисим Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиОколо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Руднев Евдоким Анисимович
Мать ребёнка: Руднева Дарья Трофимовна
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руднева Дарья Трофимовна
Смерть
Около 1845
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область