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Руднев Анисим Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Около 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Руднев Кузьма Ермилович

Мать: Руднева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Руднев Евдоким Анисимович

Мать ребёнка: Руднева Дарья Трофимовна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руднева Дарья Трофимовна

Смерть
Около 1845
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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