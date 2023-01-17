Руднева Дарья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Руднев Евдоким Анисимович
Отец ребёнка: Руднев Анисим Кузьмич
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область