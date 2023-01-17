Руднева Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднева Дарья Трофимовна

Руднева Дарья Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Руднев Евдоким Анисимович

Отец ребёнка: Руднев Анисим Кузьмич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Анисим Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close