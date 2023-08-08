Агрипена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
15.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Сорокин Дорофей Ильин
Покровка, Пронский уезд, Рязанская губерния
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Первой «О Родившихся» за 1878 год имеется ... Показать все
Смерть
Неизвестно