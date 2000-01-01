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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По отношению Богородского уездного исправника о розыске обвиняемого в государственном преступлении крестьянина Пронского у. Воскресенской вол. деревни Покровки Максима Фе Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2090Покровка, д. вл.при р. Проне.251769224230
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
800. Покровка, деревня бывшая владельческая, при реке Проне, дворов 100, жителей 605
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Покровка, деревня3707при колодцахъ10242142985044204Воскресенка