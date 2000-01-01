деревня Покровка, Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Покровка

Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По отношению Богородского уездного исправника о розыске обвиняемого в государственном преступлении крестьянина Пронского у. Воскресенской вол. деревни Покровки Максима Фе Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2090Покровка, д. вл.при р. Проне.251769224230

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Воскресенская волость
800. Покровка, деревня бывшая владельческая, при реке Проне, дворов 100, жителей 605

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Воскресенская волость
Покровка, деревня3707при колодцахъ10242142985044204Воскресенка

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