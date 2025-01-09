(Жабина) Мария Сергеевна 17.07.1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Жабина) Мария Сергеевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 17.07.1836 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Отец
Жабин Сергей Меркулович25.09.1796 ст. г.р.
Мать
Жабина (Чернова) Акилина Ермиловна13.06.1798 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1836 ст.

Отец: Жабин Сергей Меркулович

Мать: Жабина (Чернова) Акилина Ермиловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
20.07.1836 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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