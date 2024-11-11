(Быкова) Акилина Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти01.03.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1820
Отец: Быков Михей Фомич Саввович Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Семенович
Рождение ребёнка
24.01.1856 ст.
Отец ребёнка: Василий Семенович
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/7
Рождение ребёнка
09.04.1860 ст.
Сын: Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Семенович
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/23
Рождение ребёнка
11.10.1862 ст.
Отец ребёнка: Василий Семенович
ГАРТ 36
Рождение ребёнка
23.04.1865 ст.
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Семенович
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/17
Рождение ребёнка
24.08.1868 ст.
Сын: Андриян Васильевич
Отец ребёнка: Василий Семенович
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/62
Рождение ребёнка
24.08.1868 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Семенович
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/62
Смерть
01.03.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/151