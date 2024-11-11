(Быкова) Акилина Михеевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Быкова) Акилина Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

01.03.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Быков Михей Фомич Саввович Савельевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Семенович

Рождение ребёнка
24.01.1856 ст.

Сын: Быков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/7
Рождение ребёнка
09.04.1860 ст.

Сын: Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/23
Рождение ребёнка
11.10.1862 ст.

Сын: Быков Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Василий Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАРТ 36
Рождение ребёнка
23.04.1865 ст.

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/17
Рождение ребёнка
24.08.1868 ст.

Сын: Андриян Васильевич

Отец ребёнка: Василий Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/62
Рождение ребёнка
24.08.1868 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/62
Смерть
01.03.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/151

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