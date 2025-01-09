(Познякова) Мария Агафоновна
женский, родилась 21.01.1840 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
ОтецПозняков Агафон Никитич22.08.1803 ст. г.р.
МатьПознякова (Борисова) Пелагея ПрокопьевнаОколо 1809 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1840 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
22.01.1840 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно