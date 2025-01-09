(Познякова) Мария Агафоновна 21.01.1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Познякова) Мария Агафоновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 21.01.1840 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Отец
Позняков Агафон Никитич22.08.1803 ст. г.р.
Мать
Познякова (Борисова) Пелагея ПрокопьевнаОколо 1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1840 ст.

Отец: Позняков Агафон Никитич

Мать: Познякова (Борисова) Пелагея Прокопьевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
22.01.1840 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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