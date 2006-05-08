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Митина Алла Александровна

Место рождения

Алейск, город Алейск, Алтайский край

Дата рождения

08.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2006

Отец: Митин Александр Витальевич

Мать: Митина Марина Викторовна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
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