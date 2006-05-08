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Митина Алла Александровна
Митина Алла Александровна
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Древо
Место рождения
Алейск
, город Алейск, Алтайский край
Дата рождения
08.05.2006
Пол
Женский
Отец
Митин Александр Витальевич
1971 г.р.
Мать
Митина (Жилякова) Марина Викторовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2006
Отец:
Митин Александр Витальевич
Мать:
Митина Марина Викторовна
Алейск
, город Алейск, Алтайский край
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