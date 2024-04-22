Митина (Жилякова) Марина Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1970
Отец: Жиляков Виктор Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.07.1995
Рождение ребёнка
11.12.1998
Дочь: Митина Анна Александровна
Отец ребёнка: Митин Александр Витальевич
Рождение ребёнка
08.05.2006
Дочь: Митина Алла Александровна
Отец ребёнка: Митин Александр Витальевич