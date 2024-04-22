Митина (Жилякова) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Жилякова) Марина Викторовна

Место рождения

Алейск, город Алейск, Алтайский край

Дата рождения

09.07.1970

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1970

Отец: Жиляков Виктор Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Бракосочетание
15.07.1995

Муж: Митин Александр Витальевич

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.12.1998

Дочь: Митина Анна Александровна

Отец ребёнка: Митин Александр Витальевич

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.05.2006

Дочь: Митина Алла Александровна

Отец ребёнка: Митин Александр Витальевич

Алейск, город Алейск, Алтайский край
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