Костяницын Михаил Артемьев
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Бракосочетание
27.01.1796 ст.
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Костяницына Анна Михаилова
Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова
Рождение ребёнка
14.09.1805 ст.
Сын: Костяницын Сергей Михаилов
Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова
Рождение ребёнка
11.08.1809 ст.
Дочь: Костяницына Анна мл. Михаилова
Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова
Рождение ребёнка
30.07.1810 ст.
Дочь: Костяницына Евдокия Михаилова
Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова
Рождение ребёнка
07.07.1812 ст.
Дочь: Костяницына Мария Михаилова
Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1813 ст.
Сын: Костяницын Михаил Михаилов
Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова
Смерть
Неизвестно