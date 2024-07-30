Костяницын Михаил Артемьев 1773 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Костяницын Михаил Артемьев

Место рождения

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Костяницын Артемий Сергеев

Мать: Костяницына Прасковья Иванова

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1796 ст.

Жена: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Костяницына Анна Михаилова

Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1805 ст.

Сын: Костяницын Сергей Михаилов

Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1809 ст.

Дочь: Костяницына Анна мл. Михаилова

Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1810 ст.

Дочь: Костяницына Евдокия Михаилова

Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1812 ст.

Дочь: Костяницына Мария Михаилова

Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1813 ст.

Сын: Костяницын Михаил Михаилов

Мать ребёнка: Костяницына Афимья (Ефимия) Иванова

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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