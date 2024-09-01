Лосикова Агата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосикова Агата

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ластовский Базылй

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ластовский Игнатий

Отец ребёнка: Ластовский Базылй

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ластовский Розалия

Отец ребёнка: Ластовский Базылй

Смерть
Неизвестно

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