Лосикова Агата
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ластовский Базылй
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ластовский Игнатий
Отец ребёнка: Ластовский Базылй
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ластовский Розалия
Отец ребёнка: Ластовский Базылй
Смерть
Неизвестно