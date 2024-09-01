Ластовский Базылй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосикова Агата
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ластовский Игнатий
Мать ребёнка: Лосикова Агата
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ластовский Розалия
Мать ребёнка: Лосикова Агата
Смерть
Неизвестно