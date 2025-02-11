Потешкин Пётр Кириллов
мужской, родился 29.11.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.01.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецПотешкин Кирилл Николаев1847 г.р.
МатьПотешкина Евдокия НикитинаДо 1854 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.01.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область