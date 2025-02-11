Потешкин Пётр Кириллов 29.11.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Потешкин Пётр Кириллов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.11.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.01.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Потешкин Кирилл Николаев1847 г.р.
Мать
Потешкина Евдокия НикитинаДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1872

Отец: Потешкин Кирилл Николаев

Мать: Потешкина Евдокия Никитина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.01.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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