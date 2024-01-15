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Емельянов Андриан Андреевич

Место рождения

д.Макариха, Горбатовский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Емельянов Андрей Петрович

Мать: Емельянова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Емельянов Спиридон Андриянович

Мать ребёнка: Емельянова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Емельянов Василий Андриянович

Мать ребёнка: Емельянова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Емельянов Андрей Андриянович

Мать ребёнка: Емельянова Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно

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