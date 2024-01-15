Емельянов Андриан Андреевич
Место рожденияд.Макариха, Горбатовский уезд
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Емельянов Андрей Петрович
Мать: Емельянова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Емельянов Спиридон Андриянович
Мать ребёнка: Емельянова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Емельянов Василий Андриянович
Мать ребёнка: Емельянова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Емельянов Андрей Андриянович
Мать ребёнка: Емельянова Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно