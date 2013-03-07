Гаврилова (Краснова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1941
Дата смерти07.03.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1941
Отец: Краснов Василий Тарасович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1968
Дочь: Гаврилова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Гаврилов Николай Никифорович
Бракосочетание
?.09.1968
Рождение ребёнка
12.08.1973
Дочь: Гаврилова Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Гаврилов Николай Никифорович
Смерть
07.03.2013