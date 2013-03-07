Гаврилова (Краснова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Краснова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Черемшанка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.09.1941

Дата смерти

07.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1941

Отец: Краснов Василий Тарасович

Мать: не указана

Черемшанка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1968

Дочь: Гаврилова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Гаврилов Николай Никифорович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
?.09.1968

Муж: Гаврилов Николай Никифорович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.08.1973

Дочь: Гаврилова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Гаврилов Николай Никифорович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
07.03.2013
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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