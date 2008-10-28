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Гаврилов Николай Никифорович

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Место рождения

Дубровка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.12.1938

Дата смерти

28.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1938

Отец: Гаврилов Никифор Алексеевич

Мать: не указана

Дубровка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1968

Дочь: Гаврилова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова Надежда Васильевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
?.09.1968

Жена: Гаврилова Надежда Васильевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.08.1973

Дочь: Гаврилова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова Надежда Васильевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
28.10.2008
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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