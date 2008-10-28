Гаврилов Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения28.12.1938
Дата смерти28.10.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1938
Отец: Гаврилов Никифор Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1968
Дочь: Гаврилова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова Надежда Васильевна
Бракосочетание
?.09.1968
Рождение ребёнка
12.08.1973
Дочь: Гаврилова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова Надежда Васильевна
Смерть
28.10.2008