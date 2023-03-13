Шерстнева Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1909
Сын: Шерстневъ Иванъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.02.1914
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстневъ Иванъ