Шерстнева Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1909

Сын: Шерстневъ Иванъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1914

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстневъ Иванъ

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