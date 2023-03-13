Шерстневъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстневъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шерстневъ Гаврила

Мать: Шерстнева Ольга

Рождение ребёнка
24.07.1909

Сын: Шерстневъ Иванъ

Мать ребёнка: Шерстнева Пелагея Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шерстнева Пелагея Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1914

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шерстнева Пелагея Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Пелагея Иванова

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