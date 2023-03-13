Шерстневъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шерстневъ Гаврила
Мать: Шерстнева Ольга
Рождение ребёнка
24.07.1909
Сын: Шерстневъ Иванъ
Мать ребёнка: Шерстнева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шерстнева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
21.02.1914
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шерстнева Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно