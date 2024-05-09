Емельянова Зиновья Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Зиновья Силовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1841 и 1852

Муж: Емельянов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Емельянов Александр Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович

Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 58 лет, муж - Иван Емельянович, 66 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. О... Показать все
Смерть
Неизвестно
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