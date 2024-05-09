Емельянова Зиновья Силовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1841 и 1852
Рождение ребёнка
1852
Сын: Емельянов Александр Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 58 лет, муж - Иван Емельянович, 66 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. О... Показать все
Смерть
Неизвестно