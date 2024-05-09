(Емельянова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 13 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные роспи... Показать все
Восприемник
05.08.1871 ст.
Восприемник у Емельянова Никиты Александровича
Смерть
Неизвестно