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(Емельянова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Емельянов Иван Емельянович

Мать: Емельянова Зиновья Силовна

Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 13 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные роспи... Показать все
Восприемник
05.08.1871 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Емельянова Никиты Александровича
Смерть
Неизвестно
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