Зыбина (Зыбина) Анастасия Родионовна
женский, родилась 19.12.1831 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла До 1834, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЗыбин Родион АндреевичОколо 1806 г.р.
МатьЗыбина Дарья НикитичнаОколо 1804 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1831 ст.
Отец: Зыбин Родион Андреевич
Мать: Зыбина Дарья Никитична
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.12.1831 ст.
Смерть
До 1834