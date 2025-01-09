Зыбина (Зыбина) Анастасия Родионовна 19.12.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Зыбина (Зыбина) Анастасия Родионовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 19.12.1831 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла До 1834, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Зыбин Родион АндреевичОколо 1806 г.р.
Мать
Зыбина Дарья НикитичнаОколо 1804 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1831 ст.

Отец: Зыбин Родион Андреевич

Мать: Зыбина Дарья Никитична

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
22.12.1831 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
До 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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