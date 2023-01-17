Гуселетова Екатерина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Екатерина Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Гуселетов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Васильевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Васильевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Васильевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Гуселетов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Васильевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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