Гуселетова Екатерина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Гуселетов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно