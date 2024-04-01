Аверина Акулина Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1760
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатцкая Анна Федотова
Отец ребёнка: Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795