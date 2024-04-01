Аверина Акулина Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверина Акулина Дементьева

Аверина Акулина Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Оверин Федор Отст. Солдат Р. Медвежьего Федотов

Отец ребёнка: Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатцкая Анна Федотова

Отец ребёнка: Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверин Андрей Отст. Кр. Лебяжьей Федотов?

Отец ребёнка: Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close