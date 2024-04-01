Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Оверин Федор Отст. Солдат Р. Медвежьего Федотов

Мать ребёнка: Аверина Акулина Дементьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Аверина Акулина Дементьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатцкая Анна Федотова

Мать ребёнка: Аверина Акулина Дементьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверин Андрей Отст. Кр. Лебяжьей Федотов?

Мать ребёнка: Аверина Акулина Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Акулина Дементьева

Смерть
1793
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