Аверин? Федот Отст. Драгун Кр. Лебяжьей Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Оверин Федор Отст. Солдат Р. Медвежьего Федотов
Мать ребёнка: Аверина Акулина Дементьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Аверина Акулина Дементьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатцкая Анна Федотова
Мать ребёнка: Аверина Акулина Дементьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оверин Андрей Отст. Кр. Лебяжьей Федотов?
Мать ребёнка: Аверина Акулина Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793