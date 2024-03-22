Шевелёв (Шевалье) Леонард Ипполитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёв (Шевалье) Леонард Ипполитович

Место рождения

Бельцы, Муниципий Бельцы

Дата рождения

08.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950

Отец: Шевалье Ипполит Паульевич

Мать: Шевалье Ефимия Николаевна

Бельцы, Муниципий Бельцы
Рождение ребёнка
19.03.1973

Сын: Шевелёв Олег Леонардович

Мать ребёнка: Шевелёва Людмила Пантелеевна

Рождение ребёнка
28.01.1976

Дочь: Галанова Людмила Леонардовна

Мать ребёнка: Шевелёва Людмила Пантелеевна

Сынжерей, Сынжерейский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелёв Игорь Леонардович

Мать ребёнка: Шевелёва Людмила Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелёва Людмила Пантелеевна

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