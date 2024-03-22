Шевелёв (Шевалье) Леонард Ипполитович
Место рождения
Дата рождения08.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950
Рождение ребёнка
19.03.1973
Мать ребёнка: Шевелёва Людмила Пантелеевна
Рождение ребёнка
28.01.1976
Дочь: Галанова Людмила Леонардовна
Мать ребёнка: Шевелёва Людмила Пантелеевна
Сынжерей, Сынжерейский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелёв Игорь Леонардович
Мать ребёнка: Шевелёва Людмила Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно