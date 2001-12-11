Шевелёва Людмила Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1957
Дата смерти11.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1957
Отец: не указан
Мать: Миронова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1973
Отец ребёнка: Шевелёв Леонард Ипполитович
Рождение ребёнка
28.01.1976
Дочь: Галанова Людмила Леонардовна
Отец ребёнка: Шевелёв Леонард Ипполитович
Сынжерей, Сынжерейский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелёв Игорь Леонардович
Отец ребёнка: Шевелёв Леонард Ипполитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.2001