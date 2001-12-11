Шевелёва Людмила Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёва Людмила Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1957

Дата смерти

11.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1957

Отец: не указан

Мать: Миронова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1973

Сын: Шевелёв Олег Леонардович

Отец ребёнка: Шевелёв Леонард Ипполитович

Рождение ребёнка
28.01.1976

Дочь: Галанова Людмила Леонардовна

Отец ребёнка: Шевелёв Леонард Ипполитович

Сынжерей, Сынжерейский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелёв Игорь Леонардович

Отец ребёнка: Шевелёв Леонард Ипполитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелёв Леонард Ипполитович

Смерть
11.12.2001
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