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Вычегженин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1672 ст.

Дата смерти

Около 1747 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.

Отец: Вычегженин Иван -

Мать: не указана

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Вычегженин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Сын: Вычегженин Влас Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Сын: Вычегженин Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Дочь: Вычегженина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1747 ст.
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