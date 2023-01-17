Вычегженин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1672 ст.
Дата смертиОколо 1747 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.
Отец: Вычегженин Иван -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Сын: Вычегженин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.
Сын: Вычегженин Влас Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Сын: Вычегженин Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Дочь: Вычегженина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1747 ст.