Вычегженин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1706 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.
Отец: Вычегженин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Сын: Вычегженин Ефим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Вычегженин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Сын: Вычегженин Панкрат Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно