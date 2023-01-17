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Вычегженин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1706 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.

Отец: Вычегженин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Вычегженин Ефим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Вычегженин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Вычегженин Панкрат Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Миминское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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