Лапина (Кудряшова) Мария Семёнова
женский, родилась 1826, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 22.04.1879, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКудряшов Семен Осипович1801 г.р.
МатьКудряшова Авдотья Абрамовна1801 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Бракосочетание
04.02.1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.04.1879