Лапина (Кудряшова) Мария Семёнова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Лапина (Кудряшова) Мария Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 22.04.1879, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кудряшов Семен Осипович1801 г.р.
Мать
Кудряшова Авдотья Абрамовна1801 г.р.
Супруги
Лапин / Бармаев В 1897, 1900 / Обождин В 1900 Николай Отставной Солдат МатвеевОколо 1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кудряшов Семен Осипович

Мать: Кудряшова Авдотья Абрамовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12 семья

Бракосочетание
04.02.1851

Муж: Лапин / Бармаев В 1897, 1900 / Обождин В 1900 Николай Отставной Солдат Матвеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
22.04.1879
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От чахотки

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