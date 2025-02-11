Лапин / Бармаев В 1897, 1900 / Обождин В 1900 Николай Отставной Солдат Матвеев Около 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Лапин / Бармаев В 1897, 1900 / Обождин В 1900 Николай Отставной Солдат Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1829, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 29.08.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Марфа Степанова1784 г.р.
Отец
Матвей Степанов1784 г.р.
Супруги
Лапина (Кудряшова) Мария Семёнова1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Матвей Степанов

Мать: Марфа Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35 семья

Бракосочетание
04.02.1851

Жена: Лапина (Кудряшова) Мария Семёнова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Призыв на военную службу
1855
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1855
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1855
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29 семья

Смерть
29.08.1900
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от водянки

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