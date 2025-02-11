Лапин / Бармаев В 1897, 1900 / Обождин В 1900 Николай Отставной Солдат Матвеев
мужской, родился Около 1829, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 29.08.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМарфа Степанова1784 г.р.
ОтецМатвей Степанов1784 г.р.
Супруги
Лапина (Кудряшова) Мария Семёнова1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Матвей Степанов
Мать: Марфа Степанова
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Бракосочетание
04.02.1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Призыв на военную службу
1855
Военная служба
1855
Место жительства
1855
Место жительства
1858
Смерть
29.08.1900