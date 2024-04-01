Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
29.01.1776
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
внучка вдовы Софьи Баталовой
Рождение ребёнка
13.12.1779
Сын: Чернцов Петр Авдеев
Мать ребёнка: Чернцова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
29.05.1783
Сын: Чернцов Иван Авдеев
Мать ребёнка: Чернцова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Чернцова) Ефимья Авдеева
Мать ребёнка: Чернцова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Чернцова) Фекла Авдеева
Мать ребёнка: Чернцова Параскева Яковлева
Смерть
Неизвестно