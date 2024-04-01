Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Ченцов Федор Отст. Драгун Р.Плосского Федоров

Мать: Ченцова Ирина Никифорова

Бракосочетание
29.01.1776

Жена: Чернцова Параскева Яковлева

Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
внучка вдовы Софьи Баталовой
Рождение ребёнка
13.12.1779

Сын: Чернцов Петр Авдеев

Мать ребёнка: Чернцова Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
29.05.1783

Сын: Чернцов Иван Авдеев

Мать ребёнка: Чернцова Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Чернцова) Ефимья Авдеева

Мать ребёнка: Чернцова Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Чернцова) Фекла Авдеева

Мать ребёнка: Чернцова Параскева Яковлева

Смерть
Неизвестно

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